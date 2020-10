Dwangverpleging voor dader die kind (8) en toevallige voorbijgangster doodstak in Zweden SVM

01 oktober 2020

15u17

Bron: Belga 0 Een 37-jarige man die vorige maand in Zweden ontmaskerd werd als de dader van een dubbele moord is veroordeeld tot psychiatrische dwangverpleging. Een van de slachtoffers die in 2004 viel was een kind.

De politie maakte begin vorige maand bekend dat de zaak na zestien jaar was opgelost. De dader verklaarde volgens de openbaar aanklager dat hij de drang voelde om mensen te vermoorden. Hij stak eerst een achtjarig jongetje met een mes dood in Linköping. Een vrouw die toevallig getuige was van de feiten wachtte nadien hetzelfde lot.

De man liet naast het wapen ook vingerafdrukken, haren en bloedsporen achter op de plaats delict. Toch slaagde de politie er lange tijd niet in om hem op te sporen.

De moordenaar woonde al die tijd rustig in Linköping. Pas toen de politie onlangs besloot het DNA van de dader te vergelijken met de databank voor familieonderzoek kwam er schot in de zaak. De speurders kwamen op die manier twee broers op het spoor. De jongste bekende de moorden.

