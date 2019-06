Duurste woning in VS raakt maar niet verkocht: prijsdaling van 50 miljoen dollar Matthias Van Den Bossche LDW

26 juni 2019

06u57 0 Bent u miljardair en op zoek naar een nieuw stulpje in de Verenigde Staten? Rep u dan naar Los Angeles waar het domein Chartwell maar niet verkocht geraakt. Een nieuwe prijsdaling voor de monumentale villa is maandag doorgevoerd. Wie 195 miljoen dollar kan neertelllen, mag zich de nieuwe eigenaar noemen. Dat is liefst vijftig miljoen dollar minder dan de orginele vraagprijs van 245 miljoen dollar (215 miljoen euro) in oktober 2018.

De New York Post schrijft dat de aanvankelijke startprijs mogelijk nog veel hoger lag, namelijk 350 miljoen dollar (307 miljoen euro). Dat bedrag zou echter buiten proportie zijn geweest, stellen deskundigen.

De huidige eigenaars zijn de erfgenamen van de in 2017 overleden miljardair Jerry Perenchio (86). Hij was de baas van Univision, een Spaanstalig televisienetwerk in de Verenigde Staten. Hij woonde tot aan zijn dood in de gigantische woonst en kocht de villa in 1986 voor 13,5 miljoen dollar. Eigendomsaktes laten zien dat hij zijn domein in drie decennia aanzienlijk heeft vergroot. De eigenaars van aangrenzende percelen werden uitgekocht. Het domein verdubbelde haast in grootte tot 10,4 acres (meer dan 42.000 vierkante meter, een kleine woonwijk).

Wijnkelder

De villa zelf dateert uit de jaren dertig. Het landhuis heeft vijf slaapkamers ter beschikking, een zwembad met poolhouse en een tennisveld. Blikvanger is de garage die plaats biedt aan 40 voertuigen. Ook de wijnkelder met maar liefst 12.000 flessen is onderdeel van de verkoop.