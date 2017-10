Duurste villa van Europa te koop voor 350 miljoen euro. Leopold II kocht het ooit met buit uit Congo avh

14u21

Bron: Daily Mail; Bloomberg 0 Twitter/@bellepropertyAH De Villa Les Cèdres in Saint-Jean-Cap-Ferrat aan de Côte d'Azur staat te koop voor liefst 350 miljoen euro. Daarmee is het de duurste villa van Europa. Koning Leopold II kocht het in 1904 met geld dat hij in de toenmalige Belgische kolonie Congo had buitgemaakt.

Het mag dan wel wat kosten, maar je krijgt er heel wat voor in de plaats. De Villa Les Cèdres is in totaal meer dan 14 hectare groot. De bewoonbare ruimte is ook niet min met 1.700 m². De villa heeft veertien slaapkamers, een balzaal, een olympisch zwembad en stallen die plaats bieden aan dertig paarden. In de tuin staan 15.000 planten en twintig serres.

Twitter

Lees ook Te koop voor ruim 20 miljoen: villa waar Pablo Picasso zijn laatste levensjaren sleet

Villa Les Cèdres werd 187 jaar geleden gebouwd. Het was eerst eigendom van de burgemeester van Villefranche-sur-Mer, maar die verkocht het in 1904 aan koning Leopold II. Die kocht het met geld uit zijn kolonie Congo, waar hij de meest monsterlijke wreedheden beging. Leopold doopte het landgoed om tot 'Villa Leopolda'.

rv 'Villa Leopolda'

In 2008 telde de Russische miljardair Michail Prochorov er nog 496 miljoen euro voor neer, maar vandaag is 'Villa Leopolda' eigendom van Davide Campari-Milano SpA, de Italiaanse distillerie van Campari en Grand Marier. Ooit werd de villa zelfs geschat op 760 miljoen euro, maar dat bedrag is volgens het bedrijf "absurd en belachelijk".

Google Earth Villa Les Cèdres

Saint-Jean-Cap-Ferrat is een klein dorpje met slechts 2.000 inwoners. Maar de kans dat je er beroemdheden of royalty ontmoet, is groot. De plek is erg populair bij de rijksten der aarde. Zo vertoefden Winston Churchill, Charlie Chaplin en Elizabeth Taylor er ooit graag. En wie het optrekje binnenkort koopt, krijgt Paul Allen, medeoprichter van Microsoft, en componist Andrew Lloyd Webber als buren.

Villa Les Cèdres https://t.co/ZjKXxYB5Od muralidhar reddy(@ muralidharreddy) link