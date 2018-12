Duurste huis ter wereld staat in Hongkong: 681.000 euro per vierkante meter ttr

27 december 2018

12u13

Bron: Le Figaro 19 Het duurste huis ter wereld staat in Hongkong in de exclusieve wijk The Peak, de duurste buurt van de Chinese miljoenenstad. De villa die momenteel te koop is, heeft een prijskaartje van bijna 447 miljoen dollar (omgerekend zo’n 392 miljoen euro).

De luxueuze villa uit 1991 heeft een buitenzwembad en telt vier slaapkamers met evenveel zwembaden. Daarnaast heeft de toekomstige eigenaar een tuin die zo’n 15 are groot is. Wie na een bezoekje interesse heeft om de villa in de duurste wijk van Hongkong te kopen, moet rekening houden met een vraagprijs van 447 miljoen dollar (zo’n 392 miljoen euro). Het riante huis is 575 vierkante meter groot, wat betekent dat de potentiële koper maar liefst 681.000 euro per vierkante meter moet neertellen. Dat is ongeveer de vraagprijs van een luxueuze villa in ons land.

Voorlopig deed naar verluidt nog niemand een bod. Het huis staat al een tijdje te koop via de vastgoedtak van het bekende veilinghuis Christie’s. Volgens de Franse krant Le Figaro is het stulpje in handen van het management van de Aziatische holding Chuang’s Consortium International. Het management kocht het huis in 2014 voor amper 16 miljoen euro.

Peperdure woonmarkt

Voor veel Chinezen is een betaalbare woning vinden in Hongkong een hele uitdaging. Hongkong heeft al acht jaar op rij de minst betaalbare woonmarkt ter wereld. Zelfs een parkeerplaats kan er 600.000 euro kosten. Hulporganisaties riepen de plaatselijke overheid al verschillende keren op om meer te investeren in betaalbaar wonen.

De Chinese stad telt meer dan 7,1 miljoen inwoners en geldt als een van de meest dichtbevolkte plaatsen ter wereld (gemiddeld 6.541 personen per vierkante kilometer). Ter vergelijking, België kent een bevolkingsdichtheid van 376 mensen per vierkante kilometer. Uit een onderzoeksrapport dat Reuters eerder dit jaar publiceerde blijkt dat 1 op 5 inwoners van Hongkong onder de armoedegrens leeft.

