Duurste glas whisky ter wereld blijkt niet echt

20u58

Bron: Belga 2 AFP Schotse experten zijn tot de vaststelling gekomen dat een van de duurste whisky's ter wereld - voor een glas tel je 10.000 dollar neer - vals was. De fles die ze onderzochten bevatte geen kostbaar vocht uit 1878, maar whisky die naar alle waarschijnlijkheid op fles ging 100 jaar later.

De experten van Rare Whisky 101 (RW101) kregen de vraag om een fles onder de loep te nemen met single malt Macallan uit 1878. De fles was verkocht aan een Chinese kenner in Hotel Waldhaus Am See in het Zwitserse Sankt Moritz.

De man rook onraad toen hij een glas van de whisky bestelde voor maar liefst 10.000 dollar of 8.575 euro. Dat is het grootste bedrag dat ooit voor een glas whisky werd betaald. Omgerekend tel je voor een fles zowat 300.000 dollar (257.000 euro) neer. De experten van RW101 gaven de Chinese kenner vandaag gelijk. Uit hun analyses blijkt dat voor 95 procent zeker is dat de whisky gebotteld werd tussen 1970 en 1972 en naar alle waarschijnlijkheid een blended scotch is, en dus geen single malt.

"Het afgelopen jaar zien we dat een toenemend aantal vervalste flessen op de markt circuleert", zegt RW101-oprichter David Robertson. Hotelmanager Sandro Bernasconi verklaarde in een statement dat de uitslag van de test "een grote schok voor het systeem" is. Hij voegde daar aan toe dat het hotel de klant heeft terugbetaald. Het hotel gaat er prat op dat zijn bar "The Devil's Place" de grootste whiskybar ter wereld is, met 2.500 verschillende whisky's.

