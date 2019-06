Duterte: “Politici die ontslagprocedure tegen me opstarten, gooi ik de cel in” mvdb

28 juni 2019

13u22

Bron: reuters 1 De Filipijnse president Rodrigo Duterte zit nooit om een straffe uitspraak verlegen en richt zich nu tot politieke tegenstanders. Oppositieleden die het wagen een ontslagprocedure tegen hem op te starten, vliegen achter slot en grendel, verklaarde een woedende Duterte gisteren tegenover journalisten.

Hij refereerde daarmee naar de uitspraken van een oud-minister van Buitenlandse Zaken die stelt dat Duterte mogelijk de grondwet schendt in nasleep van een aanvaring tussen twee vissersboten. Ook een prominente rechter deelt de mening van de oud-minister. De feiten zijn hun insziens sterk genoeg om een ontslagprocedure in te stellen. Duterte liet het niet na hen uit te schelden voor “hoerenzonen.”



Op 9 juni werd een Filipijnse vissersboot aangevaren door een Chinees vaartuig in de West-Filipijnse Zee (de Zuid-Chinese Zee). De Filipijnse vissers bevonden zich buiten de Filipijnse territoriale wateren, maar in een exclusieve economische zone. Duterte spreekt van een ongeluk en betwist dat de aanvaring moedwillig gebeurde. De aangevaren vissers wiens boot zonk, verklaarden dat het Chinese schip hen opzettelijk ramde. Ze werden gered door een voorbijvarend Vietnamees schip. De aanwezigheid van Chinese vissers in de exclusieve economische zone van de West-Filipijnse Zee zou de president oogluikend toestaan om zo de banden met China niet in het gedrang te brengen.

De Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet uitte begin deze week al haar bezorgdheid over Dutertes beleid. “Filipijnse tegenstanders van de president die hun stem laten horen, hebben aanzienlijk risico om slachtoffer te worden van geweld”, luidde het.