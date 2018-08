Duterte ontslaat 20 Filipijnse legerverantwoordelijken wegens corruptie Redactie

13 augustus 2018

12u44

Bron: Belga 0 De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft 20 personeelsleden en verantwoordelijken van het leger de laan uitgestuurd en voor de krijgsraad gedaagd wegens vermeend gesjoemel met aankopen voor een militair ziekenhuis. Het gaat onder andere om het hoofd van de gezondheidsdienst van het leger en verschillende ziekenhuisverantwoordelijken. Dat zegt een woordvoerder van de president.

De betrokkenen worden verdacht van "abnormale aankopen van uitrusting" en van "frauduleuze transacties, zoals schijnaankopen, het splitsen van contracten om verplichte aanbestedingsprocedures te omzeilen en het verzinnen van fictieve leveranciers", zegt woordvoerder Harry Roque.

Volgens Roque reageerde Duterte furieus toen hij een eerste rapport over de onregelmatigheden ontving. In dat rapport werd opgemerkt dat de verdachte transacties en deals mogelijk goed zijn voor honderden miljoenen peso's. Zeker is alvast het bedrag van 1,491 miljoen peso's (28.000 dollar), vervolgde hij. "Maar er zijn zeker nog andere gevallen. Dat is wat de president zo kwaad maakt. Het gaat niet om één geïsoleerde transactie, maar om een hele reeks van abnormale transacties."

Duterte heeft van de strijd tegen corruptie binnen de regering een van de speerpunten van zijn beleid gemaakt. Vorige week heeft hij nog het volledige bestuur van een overheidsstichting ontslagen wegens het aangaan van een leasecontract dat nadelig was voor de regering.