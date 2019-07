Dutchbat-veteranen willen eerherstel en stappen naar rechter: “Srebrenica was onmogelijke missie” Raymond Boere

11 juli 2019

08u27

Een aantal Dutchbat-veteranen die de val van Srebrenica meemaakten, stapt naar de rechter omdat ze in 1995 op "een onmogelijke missie" zijn gestuurd.

Ze willen eerherstel, excuses en een symbolisch bedrag. Drie jaar geleden meldden zich ook al zo’n 230 militairen die de staat voor de rechter wilden slepen. Die massa-claim werd vorig jaar opgeschort omdat minister Bijleveld van Defensie een onderzoek aankondigde naar de problemen die Dutchbat-veteranen nog altijd ondervinden. Ook is ze in gesprek met een werkgroep van Dutchbat-veteranen. “Maar sindsdien heeft een deel van de veteranen het gevoel dat er niets concreets gebeurt’’, zegt advocaat Michael Ruperti die de veteranen bij staat.

Op dit moment gaat het om een groep van zo’n twintig militairen die opnieuw naar de rechter willen, maar Ruperti verwacht dat uiteindelijk zo’n 100 militairen zich zullen aansluiten. “We gaan niet meer praten, maar eisen nu eerherstel bij de rechter’’, aldus Ruperti. Volgens de advocaat is Dutchbat drie jaar verantwoordelijk gehouden voor het falen van de missie. Dat komt volgens hen doordat de regering onvoldoende heeft erkend dat het bataljon “willens en wetens” op een onuitvoerbare missie was gestuurd.

Onuitvoerbare missie

De nadrukkelijke roep om eerherstel en erkenning kwam bij veel Dutchbatters na Veteranendag 2016 toen toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis zei dat Nederlandse militairen op een “onuitvoerbare missie” waren gestuurd.

Woordvoerder Klaas Meijer van het Ministerie van Defensie kan zich voorstellen dat sommige militairen meer tempo willen zien, maar volgens hem gebeurt er echt wel wat. Afgelopen maandag was er nog een gesprek met de werkgroep Dutchbat 3 waar het gaat over hoe er meer erkenning en waardering kan komen. Ook wordt daar besproken hoe het staat met het onafhankelijke onderzoek.

In die werkgroep wordt overigens niet gesproken over een algemene schadevergoeding. “Er zijn al veel schadevergoedingen betaald, maar als mensen vinden dat ze nog steeds aantoonbare schade hebben geleden, dan kunnen zij altijd een claim indienen en dan gaan we daar naar kijken.’’

De Vereniging Dutchbat 3 die betrokken is bij de werkgroep en contact heeft met het ministerie vindt dat dit overleg constructief verloopt. “Maar we laten iedere Dutchbat-veteraan vrij om te doen, wat ze willen. Wel vinden we het ongepast dat ze uitgerekend op deze dag hier mee komen’’, zegt Olaf Nijeboer van de vereniging.

Vandaag is het precies 24 jaar geleden dat de moslim-enclave viel en de Bosnische Serven een bloedbad aanrichtten waarbij zeker 7000 mensen om het leven kwamen.