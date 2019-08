Düsseldorf pakt diesel- en benzinerijders rijstrook af Sander van Mersbergen

18 augustus 2019

20u43

Bron: AD.nl 0 In de Duitse stad Düsseldorf wordt, als het aan het stadsbestuur ligt, een rijstrook van een van de belangrijkste verkeersaders vrijgemaakt voor elektrische auto's, bussen en fietsen. “Gewoon” verkeer moet het op grote delen van het traject met nog maar één rijbaan stellen. Het stadsbestuur rekent alvast op extra files.

Het traject loopt helemaal van het noorden van Düsseldorf naar het zuiden, dwars door het stadscentrum, melden Duitse media. Met de maatregel wil het stadsbestuur bewoners stimuleren om afscheid te nemen van hun diesel- of benzineauto. In augustus wordt over het voorstel gestemd.

Vervuilend verkeer is in veel Duitse steden een groot probleem. In sommige delen van Stuttgart en Berlijn zijn sommige oude diesels daarom al niet meer toegestaan. Düsseldorf wil met het vandaag naar buiten gebrachte voorstel voorkomen dat stadsbewoners hun oude auto van de hand moeten doen.

Wel rekent de lokale overheid er op dat diesel- en benzinerijders langer onderweg zullen zijn als de milieustrook er eenmaal is. Zowel de gangbare noord-zuidverbinding als eventuele sluiproutes zullen drukker worden, verwacht het stadsbestuur. Dit voorjaar hield de stad op twee trajecten al proeven op kleinere afstanden.