Dure escorte doet boekje open over Las Vegas-schutter: "Hij hield van gewelddadige seks en had van nature slecht karakter" Sven Van Malderen

15u07

Bron: The Sun; The Wall Street Journal 0 Photo News Stephen Paddock. Een passionele liefhebber van gewelddadige seks en een fervente aanhanger van samenzweringstheorieën: zo omschrijft een dure escorte Stephen Paddock, de massamoordenaar die in Las Vegas 58 countryfans en toeristen doodschoot. "Hij had een duistere kant, maar ik had nooit gedacht dat hij tot zoiets in staat was", klinkt het in 'The Sun'.

Paddock pakte naar verluidt graag uit met zijn vader Benjamin, een beruchte bankovervaller die in 1969 wist te ontsnappen uit de gevangenis. "Ik had niet echt iets met hem te maken, maar het verdorven karakter zit in mijn bloed. Ik ben slecht geboren", schreef hij in een sms die de krant te zien kreeg. Volgens de 27-jarige vrouw was Paddock ook obsessief en paranoïde: hij bleef bijvoorbeeld maar beweren dat 9/11 in opdracht van de Amerikaanse regering gebeurd was.

De prostituee kreeg naar eigen zeggen ruim 6.500 euro per afspraakje. Ze spraken ook af in Mandalay Bay, het hotel dat hij uitgekozen had om het feestende publiek onder vuur te nemen.

Moest helemaal opnieuw beginnen "Toen ik Stephen ontmoette, had ik een relatie achter de rug waarin ik mishandeld werd. Ik moest helemaal opnieuw beginnen. De kleren die ik droeg, waren mijn enige bezit. Hij leek me te willen helpen. We gingen samen naar casino's, waar hij zich urenlang bezighield met drinken en gokken. Als hij fors gewonnen had, wilde hij zijn verkrachtingsfantasieën op me botvieren. Dan bond hij me bijvoorbeeld vast en moest ik om hulp schreeuwen." Toen de vrouw een nieuwe relatie begon, verbrak ze alle contact met Stephen.

Ruim een week na de feiten is de politie nog altijd druk op zoek naar het exacte motief van de dader. Verschillende callgirls worden ondervraagd, een van hen werd enkele dagen voor de tragedie nog in zijn gezelschap opgemerkt. "Maar we volgen honderden sporen, die prostituees vormen daar maar een klein deeltje van", klinkt het.

Schietoefeningen in woestijn

Opmerkelijk: volgens de Wall Street Journal is Paddock twee dagen voor het bloedbad nog schietoefeningen gaan houden in de woestijn. Speurders hebben immers camerabeelden gevonden waarop te zien is hoe de 64-jarige man naar een afgelegen zone van de stad Mesquite rijdt. Op die plek mogen wapenfanaten vrank en vrij hun gangen gaan.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat Paddock de voorbije jaren een twaalftal cruises gemaakt heeft. Meestal deed hij dat in het gezelschap van zijn vriendin Marilou Danley. Minstens één keer was de bestemming het Midden-Oosten.

Het exacte motief blijft voorlopig een groot vraagteken. "We hebben letterlijk alles al onderzocht. Maar we zullen niet stoppen tot we de waarheid achterhaald hebben", klinkt agent Aaron Rouse vastberaden. Via een oproep op reclameborden zal de FBI nu proberen om nog meer tips binnen te krijgen.