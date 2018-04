Duo overvalt museum Rome: 10.000 euro cash buit mvdb

16 april 2018

11u00

Bron: RAI 1 Alsof het een doodgewone bankoverval betrof, hebben twee gewapende mannen gistervooravond een museum in Rome overvallen. Het duo bedreigde rond vijf uur twee medewerkers aan de toegangsbalie van het museum Centrale Montemartini in het zuiden van de Italiaanse hoofdstad.

Enkele late bezoekers stonden op dat moment nog aan te schuiven. Een medewerker moest onder bedreiging van een vuurwapen mee naar het kantoor waar de safe stond. De overvaller nam de brandkast vast en sleepte hem samen met zijn collega tot de uitgang. Een derde overvaller zette de safe mee in een klaarstaande wagen, waarop de drie wegstoven. Allen waren gemaskerd. De buit bedraagt rond de 10.000 euro cash aan toegangsgelden. Niemand geraakte gewond. De kunstwerken bleven onaangeroerd.

De politie probeert aan de hand van de bewakingsbeelden de overvallers te identificeren. Het Centrale Montemartini is ondergebracht in een voormalige elektriciteitscentrale en opende in 1997 de deuren in de wijk Ostiense. Tot de permanente collectie behoren klassieke beelden uit de Oudheid.