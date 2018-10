Dunste wolkenkrabber ter wereld staat in New York: kleinste flat kost maar liefst 15 miljoen dollar TTR

09 oktober 2018

11u52

Bron: Business Insider 5 De titel van 'dunste wolkenkrabber ter wereld' gaat naar de Steinway Tower in New York. De 438 meter hoge toren op 111 West 57th Street is ongeveer 18 meter breed . Geïnteresseerden die dromen van een flat in de dunste toren ter wereld, moeten diep in de buidel tasten. De kostprijs van de kleinste flat bedraagt immers 15 miljoen dollar (omgerekend zo’n 13 miljoen euro).

De 47 appartementen van de Steinway Tower, bekend als de dunste wolkenkrabber ter wereld, staan sinds een week te koop op Amerikaanse huizensites. In de toren met zijn marmeren façade vind je onder meer een zwembad, een spa met sauna, een fitnesscentrum en een lounge met buitenterras.



Wie houdt van luxe en wat geld op overschot heeft kan vanaf 15 miljoen dollar (ongeveer 13 miljoen euro) een appartement van 417 vierkante meter kopen in de wolkenkrabber. De grootste flats, duplexen van ongeveer 660 vierkante meter, worden verkocht aan 49 miljoen dollar (ongeveer 43 miljoen euro).

Naast de originele architectuur is “de ongeëvenaarde locatie” volgens oprichter Kevin Maloney van Property Markets Group, het bedrijf dat het vastgoedproject ontwikkelt, een extra troef. Zo liggen Central Park en het beroemde Museum of Modern Art op wandelafstand.



De Steinway Tower is momenteel nog niet af: 73 van de 82 verdiepingen zijn klaar. In januari 2019 vindt de officiële opening plaats.