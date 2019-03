Dumpers drugsafval laten drie vaten met chemicaliën al rijdend leeglopen LH

25 maart 2019

15u43

Bron: De Stentor, Belga 0 Onbekenden hebben zondagavond 1.600 liter chemicaliën geloosd tussen de Nederlandse gemeente Son en de stad Eindhoven, op 30 kilometer van de grens met België. Volgens de politie gaat het om drugsafval. Ook zijn langs de weg drie vaten van 1.000 liter aangetroffen.

De dumpers hadden bakken drugsafval tijdens het rijden laten leeglopen, waardoor een spoor van Eindhoven naar de gemeente Son was ontstaan. De kuubbakken met 1.000 liter drugsafval per stuk zijn uiteindelijk gedumpt op de Eindhovenseweg. De vloeistof, zo'n 1.600 liter chemicaliën, liep daarna de berm in. Op de weg was goed te zien hoe de vloeistof uit de vaten liep.

De vervuiling is zo ernstig dat mogelijk een deel van de grond moet worden afgegraven. De gemeente was deze ochtend druk bezig met het opruimen van de troep, aldus een politiewoordvoerster.

Zaterdag werd bekendgemaakt dat het aantal dumpingen van chemisch drugsafval in Nederland vorig jaar is gestegen tot bijna driehonderd. Een derde daarvan (109 lozingen) vond plaats in Brabant.

