Duizendtal vissen sterven nadat Amerikaanse whiskey in het water lekt

26 juni 2018

22u43

Bron: CNN 0 Een duizendtal vissen zijn gestorven nadat het magazijn van een whiskeydistilleerderij in Kentucky instortte. Daarbij donderden zo’n negenduizend vaten whiskey naar beneden en lekte de alcohol in enkele naburige rivieren en beken. Het bedrijf hangt nu mogelijk een monsterboete boven het hoofd.

De dode vissen werden gevonden in twee afzonderlijke watergangen in de buurt van het magazijn, meldt CNN. Volgens de autoriteiten zouden ze zijn gestorven aan de hoge hoeveelheid whiskey die in de bodem is gesijpeld. Binnen enkele dagen zou dat ook bevestigd moeten worden door de waterstalen die werden genomen meteen na de ramp.

Het magazijn dat op vrijdag instortte, bood plaats aan maar liefst twintigduizend vaten bourbon. Zeker negenduizend vaten stortten te pletter. Behalve de financiële schade van de duizenden liters verloren gegane whiskey, wacht moederbedrijf Sazerac nu ook duizenden dollars aan boetes. Voor elke dag dat er whiskey in het water wordt aangetroffen, wil de staat het bedrijf 25.000 dollar aanrekenen.

Wat de instorting veroorzaakte, is nog niet bekend. Wel werd net een muur van het magazijn hersteld toen het gebouw instortte.

