Duizendtal Syrische vluchtelingen keren uit Libanon terug naar huis ADN

24 januari 2019

16u41

Een duizendtal Syrische vluchtelingen, die in 2011 werden gedwongen te vluchten uit hun door oorlog verscheurde land, zijn vandaag naar huis teruggekeerd als onderdeel van een repatriëringsproces. De meesten onder hen zijn afkomstig van het platteland rond de Syrische hoofdstad Damascus.

Een aantal van hen is intussen gearriveerd aan de Syrische grens en keren terug naar hun huizen in "gebieden die door het Syrische leger zijn bevrijd van terroristen", meldt het staatspersbureau SANA. De gevechten in de Syrische burgeroorlog, die al zeven jaar aansleept, zijn de afgelopen tijd afgenomen nadat regeringstroepen met de hulp van Rusland grote delen van het grondgebied hebben heroverd uit handen van rebellen, gesteund door het Westen, en jihadisten.

Volgens het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties, UNHCR, zijn bijna 950.000 Syrische vluchtelingen in Libanon geregistreerd. Libanese functionarissen hebben herhaaldelijk gezegd dat de toestroom van vluchtelingen uit Syrië een enorme druk legde op de economie van het land. De meeste Syrische vluchtelingen leven in ellendige omstandigheden in onconventionele kampen verspreid over Libanon.