Duizendtal mensen woont misviering voor Notre-Dame bij in Brussel kv

16 april 2019

22u52

Bron: Belga 0 In de St-Michiels en St-Goedelekathedraal in Brussel hebben iets meer dan 1.000 mensen een misviering bijgewoond waarin kardinaal Jozef De Kesel ook een hommage bracht aan de Notre-Dame in Parijs, die gisteravond getroffen werd door een zware brand.

De misviering vond plaats voor de Goede Week. De ambassadrice van Frankrijk in België, Claude-France Arnould, woonde de viering bij. Er waren ook zo'n 100 priesters en diakens aanwezig.

In zijn homilie bracht Jozef De Kesel hulde aan de zwaar getroffen Notre-Dame in de Franse hoofdstad en verwees hij naar de schandalen in de kerk. De kardinaal wees erop dat tijdens momenten van onrust in de kerk en in de wereld er altijd profeten zijn opgestaan. "We zijn ons bewust van de veranderingen die het geloof en kerk in onze regio's ondergaan. Onze geloofwaardigheid is aangetast geweest. We zijn ook geconfronteerd geweest met mistoestanden in de kerk en onbegrijpelijk is het kwaad dat kinderen is aangedaan.”



"We hebben een rijk verleden", benadrukte de kardinaal. "Maar we hebben ook echte macht. En als we macht hebben, bestaat ook het risico dat we die misbruiken.”