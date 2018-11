Duizendtal betogers protesteren tegen aanwezigheid Trump in Parijs kg

11 november 2018

18u02

Bron: Belga 0 In Parijs zijn vandaag een duizendtal mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Hij is momenteel in de Franse hoofdstad voor een reeks herdenkingen van het einde van Wereldoorlog I.

De demonstranten betogen tegen de aanwezigheid van de Amerikaanse president bij de herdenkingsplechtigheden voor Wapenstilstand. Een zeventigtal staatshoofden en regeringsleiders is daarvoor naar Parijs afgezakt, onder wie ook Russisch president Vladimir Poetin en zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan.



Tijdens het protest werd onder meer de gigantische ballon in de vorm van baby Trump van onder het stof gehaald. Die vloog eerder ook al rond op een anti-Trumpbetoging in Londen.



Eerder op de dag werd Trump al belaagd door een drietal topless activistes van Femen. De vrouwen geraakten tot bij de wagen met daarin de Amerikaanse president, maar werden snel opgepakt.

Slecht weer

Gisteren lokte Trump al kritiek uit toen hij op het laatste nippertje een bezoek aan het Amerikaanse kerkhof van Bois Belleau annuleerde. Het Witte Huis schreef de annulering toe aan het slechte weer, waardoor het onmogelijk zou zijn geweest om de trip van honderd kilometer per helikopter te maken.



De beslissing werd niet door iedereen op begrip onthaald. Zo vroeg Ben Rhodes, de adviseur van Trumps’ voorganger Barack Obama, zich af waarom er geen alternatieven werden voorzien bij regenweer. “Ik hielp acht jaar lang bij het plannen van de uitjes van president Obama. Er is altijd een regen-optie. Altijd”, schreef Rhodes op Twitter.

I helped plan all of President Obama’s trips for 8 years. There is always a rain option. Always. https://t.co/exZNlONQOp Ben Rhodes(@ brhodes) link

“Brutale oorlog”

Vandaag was Trump wel aanwezig tijdens de korte ceremonie op het Amerikaanse kerkhof van Suresnes. “Het was een brutale oorlog”, zo verklaarde Trump tijdens een toespraak. “Miljoenen Amerikaanse en Franse soldaten en geallieerden hebben met geweldige kunde en moed gevochten in één van de bloedigste conflicten in de geschiedenis van de mensheid.” Ook tijdens de toespraak regende het overigens.

Bekijk ook:

Meer over Donald Trump

politiek