Duizenden xtc-pillen ontdekt in pakjes vanuit ons land naar India HR

09 september 2020

11u15 1 Drugs Douanebeambten hebben in de Indiase stad Bangalore duizenden xtc-pillen onderschept in een pakje dat vanuit ons land verstuurd was. Het gaat om pillen met felgroene en paarse kleuren. Onlangs deed de Indiase politie in Bombay al een gelijkaardige vangst.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De pillen werden onderschept in de Kempegowda International Airport en zaten verstopt in een elektrisch apparaat voor voetmassage van het merk Medisana. De agenten vermoedden dat er aan het toestel geprutst was, waarna ze het controleerden. Er bleken 1.980 felgroene en lichtpaarse xtc-pillen in verstopt.

De waarde van de drugs is ter plaatse geschat op 10 miljoen roepie, wat overeenkomt met 115.000 euro. De politie zegt op zoek te gaan naar degene voor wie het pakje bestemd was.

Xtc en mdma uit ons land blijken populair in het Indiase partycircuit. Op 10 augustus nam de politie van Bombay, de grootste stad in het land, ook al meer dan 3.000 xtc-pillen in beslag in een verdeelcentrum van pakjesdienst DHL.

“Hoge kwaliteit”

Volgens een persbericht van de politie was het “de grootste inbeslagname ooit van xtc van zo'n hoge kwaliteit”. De drugs zaten verstopt in een kartonnen doos met speelgoedknuffels, verstuurd vanuit Brussel. Het ging om pillen met felle kleuren, in oranje, roze en groen. Bij het koppel aan wie het pakketje gericht was, vond de politie nog een 50-tal gelijkaardige pillen.

Lees ook:

Politie valt binnen in drugslab: ontsnapte verdachte gevat na klopjacht van twee uur

Ontploft drugslab in woonwijk leverde miljoenen op: “Hallucinant wat men in dat huis aangetroffen heeft” (+)

Werken als ‘lab-slaaf’ in drugsindustrie: pillen draaien tot de dood erop volgt (+)