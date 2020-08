Duizenden vrouwen protesteren tegen Loekasjenko ondanks demonstratieverbod ES

29 augustus 2020

19u27

Bron: ANP 0 Ondanks een strikt demonstratieverbod in Wit-Rusland zijn zaterdag duizenden vrouwen de straat opgegaan om te protesteren tegen de autocratische president Alexandr Loekasjenko. Ze trokken vanaf het Plein van de Vrijheid te voet door Minsk, zoals te zien is op beelden die via de sociale netwerken werden verspreid. Voor zondag staat opnieuw een massale manifestatie gepland. De afgelopen weken was de opkomst enorm.

In het centrum van de hoofdstad stonden zaterdag een politiemacht en speciale eenheden klaar om de demonstranten te beletten door te steken naar het Plein van de Onafhankelijkheid. Ook daar wachtten volgens een verslaggever van het Duitse persbureau DPA veiligheidstroepen en waren bussen geparkeerd voor het afvoeren van de eventuele arrestanten. Of en hoeveel aanhoudingen er zijn verricht, is onduidelijk.

De politie liet waarschuwend omroepen dat de actie niet was toegestaan. Metrostations in Minsk waren tijdelijk gesloten. Het doel van de "grote parade van het vrouwelijke vredesleger", waartoe oppositieleider Svetlana Tichanovskaja vanuit Litouwen had opgeroepen, was de vrijlating van politieke gevangenen, strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke personen voor het politiegeweld en nieuwe verkiezingen.

De democratiseringsbeweging in Wit-Rusland eist het aftreden van de 65-jarige Loekasjenko, die sinds 1994 aan de macht is en de laatste verkiezingszege volgens vrijwel iedereen heeft gestolen. "Sasja, je bent ontslagen", was een van de leuzen die was te horen tijdens de protestmars.



De aanhang van Loekasjenko, die zaterdag verscheidene buitenlandse journalisten de accreditatie liet afpakken, kwam ook in actie. Dat was met toestemming van de overheid. Het staatspersbureau Belta publiceerde foto's van een auto-optocht met rood-groene vlaggen.