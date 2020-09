Duizenden vrouwen op straat tegen politiechef in Pakistan die schuld groepsverkrachting bij slachtoffer legt PVZ

12 september 2020

18u28

Duizenden vrouwen zijn de straat opgegaan in Pakistan uit verontwaardiging over de reactie van een politiechef op de groepsverkrachting van een vrouw. De politieman legde de schuld van het voorval bij het slachtoffer.

In Lahore, Islamabad, Quetta, Karachi en Hyderabad riepen vrouwen vandaaf samen met mannen en kinderen op tot gerechtigheid voor slachtoffers van verkrachting.De protesten werden veroorzaakt door een incident op woensdag waarbij twee mannen een vrouw en haar kinderen uit hun auto sleepten in Lahore. Ze verkrachtten de moeder in het bijzijn van haar familie en stalen haar geld en mobiele telefoons.

De politiechef van de metropool, Umer Sheikh, beschreef het als een fout van de vrouw om überhaupt 's nachts haar huis te verlaten en door een verlaten straat te rijden in plaats van een andere route te nemen.

De verkrachting van de vrouw en de woorden van de politiechef leidden tot verontwaardiging op sociale media. Politici, mensenrechtenactivisten, kunstenaars en advocaten riepen op tot het aftreden van de politieman. "De regering slaagt er niet in vrouwen te beschermen", hekelde vrouwenrechtenactiviste Ismat Shahjehan op de bijeenkomst in Islamabad.

De regering van de provincie Punjab, waarvan Lahore de hoofdstad is, reageerde aanvankelijk niet op de oproepen tot ontslag. Een assistent van premier Imran Khan schreef op Twitter dat via DNA-tests de daders zijn geïdentificeerd en ze binnenkort worden gearresteerd.