Duizenden vluchtelingen op Griekse eilanden gaan koude winter tegemoet in zomertentjes kv

00u42

Bron: Belga 0 AFP Een kind te midden van een geïmproviseerd tentenkamp op Lesbos. Op de Griekse eilanden zitten voor de tweede winter op rij duizenden mannen, vrouwen en kinderen door de Griekse overheden opgesloten in ellendige omstandigheden. Artsen Zonder Grenzen breidt haar hulpverlening uit en roept de Europese en Griekse overheden op om vluchtelingen van de eilanden onmiddellijk te laten doorstromen naar het vasteland. Dat vraagt de ngo vandaag in een persbericht.

"In Lesbos zitten gezinnen die pas zijn toegekomen uit landen als Syrië, Afghanistan en Irak samengepakt in kleine zomertenten, in de regen en de kou. Ze kunnen zich met moeite warm en droog houden", zegt Aria Danika, projectcoördinator van AZG op het eiland Lesbos. "Ook de psychologische omstandigheden zijn schokkend. In ons geestelijk gezondheidscentrum ontvangen we elke dag gemiddeld 10 patiënten met acute psychologische problemen. De situatie was al verschrikkelijk, nu is ze de wanhoop voorbij", luidt het.

Door bepalingen van de Europees-Turkse deal, mogen de vluchtelingen de eilanden niet verlaten. Daardoor is het kamp Moria op Lesbos vervaarlijk overbevolkt. Er zitten momenteel meer dan 7.000 mensen in een kamp dat gebouwd werd voor de opvang van 2.300 mensen, met dagelijks gemiddeld 70 nieuwkomers vanuit Turkije. Op Samos leven 1.500 mensen in een kamp gebouwd voor 700 mensen, en honderden slapen er in tenten zonder verwarming.

"Deze afschuwelijke levensomstandigheden brengen de gezondheid en het leven van de mensen in gevaar. Vorig jaar stierven vijf mensen in Moria ten gevolge van de levensomstandigheden in het kamp", aldus AZG. De Griekse inwoners en overheden klagen erover dat hun eilanden worden omgevormd tot gevangenissen.

"Dit wrede beleid, dat wordt opgelegd aan kwetsbare mensen op zoek naar bescherming, is een mislukking en moet stoppen", zegt Emilie Rouvroy, landverantwoordelijke voor Artsen Zonder Grenzen in Griekenland. "Het is tijd om het indammingsbeleid op de eilanden te stoppen en mensen de kans te geven om op een menselijke manier opgevangen en beschermd te worden", besluit ze.