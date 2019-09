Duizenden vissen aangespoeld bij Grieks meer ADN

19 september 2019

17u55

Bron: ANP 0 Duizenden vissen zijn vandaag aangespoeld op de oevers van het Koroneia-meer in het noorden van Griekenland. De Europese Commissie heeft Griekenland al herhaaldelijk gewaarschuwd beter voor het meer te zorgen. In 2011 spande de Commissie daarom zelfs een zaak aan tegen Griekenland bij het Europese Hof van Justitie.

Het is dan ook niet de eerste keer dat er grote aantallen vissen aanspoelen op de oevers van het meer, niet ver van Thessaloniki. Sinds 1995 gebeurde dat al vier keer. Volgens de autoriteiten zijn de hoge temperaturen van het water en de lage waterstand de oorzaken van de massale sterfte.



Naast veel vissen leven er ook veel vogels bij het meer. Ook deze dieren zijn daar in het verleden massaal gestorven. In 2004 werden er maar liefst 4500 watervogels dood gevonden, die omkwamen door botulisme. In 2007 stierven er nog eens 200 vogels.