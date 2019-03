Duizenden Venezolanen vluchten naar Colombia via humanitaire corridor kg

12 maart 2019

11u02

Bron: Belga 0 Meer dan vijfduizend Venezolanen zijn de grens overgestoken met Colombia via een humanitaire corridor. De Venezolaanse autoriteiten beslisten om de grens tijdelijk te openen, nadat die meer dan twee weken gesloten gebleven was. Dat meldt de Colombiaanse douane.

"De maatregel heeft het mogelijk gemaakt dat meer dan 3.300 Venezolaanse minderjarigen weer naar school konden gaan. Ruim 1.800 volwassenen konden Colombia in om er medische zorg te krijgen", zegt Migración Colombia, de instelling die verantwoordelijk is voor migratie in Colombia, in een persbericht.



De directeur van Migración Colombia, Christian Krüger, pleit ervoor dat de grens open blijft de komende dagen en dat "de dictatuur van Nicolás Maduro begrijpt dat het sluiten van de grens alleen maar leidt tot illegaliteit".



Het Venezolaanse leger liet toe dat de drie bruggen tussen Venezuela en het Colombiaanse departement Norte de Santander weer overgestoken konden worden.

“Amerikaanse ondermijning”

De regering van president Nicolás Maduro besliste om de grensovergangen te sluiten eind februari, omdat oppositieleider Juan Guaidó via die weg humanitaire goederen het land wou binnenbrengen. Maduro zag daarin een sluikse poging om zijn regime te ondermijnen.



De regering-Maduro beschuldigt de Verenigde Staten ook van cyberaanvallen tegen het Venezolaanse elektriciteitssysteem. Dat zou de oorzaak zijn van de ergste stroompanne uit de geschiedenis van het land: er is al vier dagen geen elektriciteit. “Ik hoop dat we de komende uren en morgenochtend vooruitgang kunnen boeken om de situatie te herstellen”, zei Maduro gisterenavond.

Oproep tot verzet

De Venezolaanse president heeft zijn bevolking ook opgeroepen tot “actief verzet”. “Ik doe een oproep aan de gehele volksmacht, de gemeenten en de ‘colectivos’, aan iedereen. Het uur van actief verzet heeft geslagen”, zei de president in een toespraak op de nationale televisie.



De ‘colectivos’ slaan op groepen burgers die, georganiseerd per wijk, sociaal werk verrichten. Maar soms gaat het ook om groepen die als milities de orde handhaven, en daarbij geweld niet schuwen.

Maduro zei dat achter de aanvallen op het elektriciteitssysteem een strategie zit om de bevolking “wanhopig” te maken. Volgens hem moeten ze de weg vrijmaken voor nieuwe pogingen om hulpgoederen met geweld het land binnen te brengen, en een Amerikaanse militaire interventie rechtvaardigen.

Maduro zei ook dat “twee personen op heterdaad betrapt zijn, terwijl ze een aanslag wilden plegen” op elektrische installaties. Hij gaf geen verdere details.

