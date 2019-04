Duizenden Venezolanen bestormen grens naar Colombia op zoek naar eten kg

02 april 2019

21u56

Bron: Belga 0 Duizenden Venezolanen zijn in het westen van het land de grenscontroles te slim af geweest en zijn via een voetgangersbrug naar buurland Colombia getrokken. Volgens mediaberichten moeten ze over containers klauteren die door Venezolaanse veiligheidstroepen werden geplaatst op de Simón Bolívar-brug in de omgeving van de Colombiaanse grensstad Cúcuta.

"De situatie is zeer moeilijk, we lijden honger, hebben geen stroom noch water", zei een Venezolaan aan de Colombiaanse krant El Tiempo. "We komen naar Colombia op zoek naar levensmiddelen.”



In het geschil rond de levering van hulpgoederen had de Venezolaanse president Nicolás Maduro op 23 februari de grens met Colombia gesloten.



Toch staken dagelijks veel Venezolanen via sluipwegen en de rivier de Táchira de grens over. Ze winkelen of werken in de grensstad Cúcuta en keren vaak 's avonds terug naar Venezuela. Het waterpeil van de rivier is echter aanzienlijk gestegen, waardoor een oversteek te voet is verhinderd.

