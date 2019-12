Duizenden vakantiegangers in Australische staat Victoria krijgen evacuatiebevel wegens oprukkende bosbranden IB

30 december 2019

00u42

Bron: Reuters, BBC, Radio NZ 3 Duizenden inwoners en vakantiegangers hebben in de Australische staat Victoria het bevel gekregen te evacueren. Extreem hoge temperaturen, sterke wind, onweersstormen en een veranderende windrichting zorgen ervoor dat de komende dagen extreem gevaarlijk worden in verband met zich ontwikkelende bosbranden.

Dat zeggen de autoriteiten, die zo’n 30.000 mensen oproepen East Gippsland, een gebied half zo groot als België ten oosten van Melbourne, te verlaten. In totaal woeden er nog meer dan honderd branden in Australië.

De grootste branden woeden nog steeds in de buurt van Sydney in de staat New South Wales, waar al meer dan een kwart miljoen mensen een petitie hebben ondertekend om het traditionele oudjaarsvuurwerk af te blazen en het geld aan de bestrijding van de bosbranden te besteden.

In East Gippsland woeden op dit moment drie branden in de buurt van de steden Bruthen, Buchan en Bonang. Verwacht wordt dat deze branden door de gunstige omstandigheden nog groter zullen worden en zich naar de kust kunnen uitbreiden en in het uiterste geval zelfs de grootse weg van de regio kunnen blokkeren.

lees verder onder de tweet:

Everyone in East Gippsland must leave the area today due to the fire danger forecast for tomorrow. Do not travel to this area. It is not possible to provide support and aid to all the visitors currently in the East Gippsland region.



Full info here: https://t.co/IlcPMgnLJ7 pic.twitter.com/XJBwFdGVej CFA Updates(@ CFA_Updates) link

“Tijd om te vertrekken”

Volgens de Australische zender ABC News zijn op dit moment zo’n 30.000 mensen op vakantie in het bedreigde gebied. Iedereen die zich in de buurt van Bairnsdale, op zo’n 280 kilometer ten oosten van Melbourne bevindt, heeft het bevel gekregen te evacueren. “We zeggen nu, op basis van de condities die we morgen zullen aantreffen in de staat, maar vooral in East Gippsland, dat wanneer je daar op vakantie bent, het tijd is om te vertrekken”, zegt Andrew Crisp, hoofd van de Country Fire Authority in Victoria. Crisp benadrukt dat het niet langer mogelijk is om iedereen die de regio Gippsland bezoekt bij te staan.

Bijna overal in Victoria wordt gewaarschuwd voor extreem brandgevaar. Elke vonk die in de droge gebieden in de staat overslaat, heeft het potentieel om uit te groeien tot een levensbedreigende en allesverwoestende brand, klinkt het bij de autoriteiten.

Oudjaarsfestival afgelast

In Lorne, op zo’n 140 ten zuidwesten van Melbourne is het populaire Falls New Year’s Eve festival afgelast, ondanks het feit dat zo’n 9.000 mensen al op de festivalweide aan het kamperen waren. De weide is echter maar via één smalle weg bereikbaar, wat betekent dat het omogelijk is om de festivalgangers in geval van nood snel te evacueren. “We vinden het vreselijk om deze beslissing te moeten nemen, maar de veiligheid van onze gasten, artiesten en staf is onze eerste prioriteit”, klinkt het bij de organisatie.

In totaal hebben de bosbranden in het hele land sinds september zo’n vier miljoen hectare land in vijf staten verwoest. Al zeker acht mensen zijn door de branden om het leven gekomen.