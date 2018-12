Duizenden Turken vluchten naar Griekenland KVE

19 december 2018

11u14

Bron: ANP 0 Duizenden Turken zijn sinds de mislukte staatsgreep in Turkije in 2016 naar Griekenland gevlucht. Het aantal Turken dat in Griekenland asiel aanvraagt neemt nog steeds elk jaar toe. Dit jaar hebben al 4.425 mensen uit Turkije asiel aangevraagd in het buurland.

Dat is aanzienlijk meer dan de 1.827 Turken in 2017 en de 189 in 2016, meldden Griekse media op gezag van de immigratiedienst. Die rekent op nog meer asielzoekers uit Turkije in 2019. Sinds de Griekse onafhankelijkheid van het Ottomaanse Rijk in 1832 hebben de twee landen een moeilijke verhouding gehad en vier oorlogen gevoerd.

Nog groter in aantal zijn de Turken die door Griekenland heen verder reizen. De Turkse president Erdogan is in 2003 als hervormingsgezinde premier aan het werk gegaan en werd enorm populair met onder meer zijn economische hervormingen. Maar politieke spanningen, vooral met Erdogans islamistische rivalen onder leiding van de in Amerika wonende Fethullah Gülen, hebben Erdogans regering autoritair gemaakt.

In 2016 werd een bloedige poging tot staatsgreep gepleegd. Erdogan zei dat Gülen daar achter zat. Zijn regering vervolgt sindsdien alle mogelijke Gülen-aanhangers. Circa 220.000 mensen zijn opgepakt en 140.000 zijn hun baan kwijt.

