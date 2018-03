Duizenden Tsjechen protesteren tegen heropleving van de communisten SVM

05 maart 2018

22u10

Bron: Belga 1 Meer dan 28 jaar na de Fluwelen Revolutie hebben in Tsjechië duizenden mensen tegen een heropleving van de communisten gedemonstreerd. Er vonden manifestaties plaats in Praag, Brno, Plzen en negen andere steden.

Aanleiding voor het protest is de verkiezing van de communistische afgevaardigde Zdenek Ondracek tot voorzitter van de parlementaire commissie voor het toezicht op de politiediensten. Ondracek maakte volgens het persbureau CTK in 1989 deel uit van de oproerpolitie die meedogenloos een demonstratie tegen het regime in Praag uit elkaar had geslagen.

Met de verkiezing van Ondracek is een rode lijn overschreden, aldus een van de organisatoren van het protest. Vojtech Otevrel ziet er een voortzetting in van maatschappelijke trends om extremistische denkbeelden te bagatelliseren. De confederatie van voormalige politieke gevangenen omschreef de benoeming van Ondracek als een schandaal en een gevaar voor de maatschappelijke vrijheid.

Lange wachtrijen voor petitie

Mensen vormden in het centrum van Praag lange wachtrijen om een petitie tegen Ondracek te ondertekenen. Ondracek heeft tot dusver geweigerd zich voor zijn toenmalig optreden als politieagent te verontschuldigen. "Ik betreur geen enkele van mijn beslissingen", zei de 48-jarige man op de Tsjechische televisie CT. Op de steun van de partijvoorzitter van de communisten (KSCM) kan hij alvast rekenen. "Wie Ondracek zijn recht op de functie ontzegt, is geen democraat", klinkt het uit de mond van Vojtech Filip.

De vreedzame machtswissel naar een democratie in het toenmalige Tsjecho-Slowakije in november en december 1989 werd de Fluwelen Revolutie genoemd.

