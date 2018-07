Duizenden Trump-vlaggen rollen van de band in China terwijl handelsoorlog dreigt kg

29 juli 2018

14u46

Bron: CNN, Reuters 0 Op foto’s is te zien hoe talloze vlaggen voor Trumps volgende presidentiële campagne gemaakt worden in een Chinese fabriek. Dat meldt Reuters. Ironisch genoeg betekent dat dat ook die vlaggen getroffen kunnen worden door de importtarieven die Trump dreigt in te voeren op Chinese producten. De Trump-administratie ontkent overigens dat de vlaggen in opdracht van het Witte Huis worden gemaakt.

Volgens Reuters gaat het onder andere om de Jiahao Flag-fabriek in de Chinese provincie Anhui. Chinese naaisters werken er dagelijks vlaggen af ter grootte van badlakens, en sinds maart gingen er al zo'n 90.000 exemplaren de deur uit. De meeste hebben het opschrift: “Trump 2020” en "Make America Great Again".

Ook in andere Chinese fabrieken zouden gelijkaardige producten worden gemaakt. CNN sprak met fabriekseigenaar Li Jiang die zelf geen graten zag in de productie van de Trump-merchandising. "Dat is handel. Wij kopen dingen van Amerika, en Amerika koopt dingen van China. Mijn auto is bijvoorbeeld van Amerika", aldus de eigenaar.

Duurder door invoerheffingen

In een ironische kers op de taart kunnen de vlaggen voor de Amerikaanse supporters duurder uitvallen door de bijkomende heffingen die Trump plant in te voeren op Chinese importproducten. Eerder werden door de VS al importtarieven geïntroduceerd ter waarde van 34 miljard dollar, omgerekend zo’n 29 miljard euro. Nadat China terugsloeg met eigen handelstarieven, dreigde Trump vorige week echter om nog verder te gaan. In een interview met CNBC zei hij dat de VS bereid zijn om heffingen op te leggen voor ‘made in China’-producten ter waarde van 505 miljard dollar. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld ook de geïmporteerde Trump-producten prijziger zouden kunnen worden.

De Trump-administratie ontkende op zaterdag dat de vlaggen op vraag van het Witte Huis worden geproduceerd. “We hebben al altijd duidelijk gemaakt dat onze merchandising voor honderd procent wordt gemaakt in de VS. Elke verkoper die beweert een relatie met ons te hebben, liegt of schendt onze beschermde handelsmerkrechten”, beweert een woordvoerder tegenover CNN.