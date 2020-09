Duizenden Thaise studenten demonstreren in Bangkok tegen conservatieve regering JOBR

19 september 2020

14u43

Bron: AFP, ANP 0 In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden studenten de straat op gegaan om te demonstreren tegen de conservatieve regering. Volgens de politie zijn er zeker 5.000 betogers op de been. De betogers eisen het einde van de “intimidatie” van politieke tegenstanders, de ontbinding van het parlement met het aftreden van minister-president Prayut Chan-O-Cha en de herziening van de grondwet van 2017, opgesteld tijdens de junta en te gunstig geacht voor het leger.

De demonstranten kwamen samen in de buurt van de Thammasat-universiteit en verspreidden zich vervolgens naar een park voor het Koninklijk Paleis. Er worden nog veel meer demonstranten verwacht. Het moet een vreedzaam protest worden, zei een van de studentenleiders eerder. Een deel van de beweging gaat verder en durft het hoofd te bieden aan de monarchie. In Thailand is de monarchie tot dusver onaantastbaar gebleven en beschermd door een van de strengste wetten op majesteitsschennis ter wereld.

De beweging, die sinds de zomer bijna dagelijks op straat komt, brengt voornamelijk jongeren, studenten en stedelingen op de been. Ze namen het protest in Hongkong als model en hebben geen echte leiders. Ze vertrouwen op sociale netwerken om hun oproepen door te geven.

