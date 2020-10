Duizenden Texanen meteen uren in de rij op eerste dag opening stembussen, ook recordcijfers in Georgia Tommy Thijs

13 oktober 2020

22u01

Bron: Reuters 0 Met nog exact drie weken te gaan voor de echte verkiezingsdag gaan in steeds meer Amerikaanse staten de eerste stembussen open voor het zogenaamde ‘early voting’. In Texas en Georgia leidde dat vandaag en gisteren tot lange wachtrijen, een teken dat de opkomst bij de presidentsverkiezingen wel eens historisch hoog kan worden.

Halfweg de dag waren er in Harris County, het district rond de stad Houston, bijvoorbeeld al 68.000 stemmen uitgebracht, evenveel als in 2016 tijdens de volledige eerste dag. De stembureaus blijven nog open tot 19 uur lokale tijd (2 uur ‘s nachts Belgische tijd). Ook in Dalles waren er meteen lange wachtrijen, met volgens sociale mediagebruikers wachttijden tot vijf uur.

In alle staten waar de voorbije dagen en weken al kon begonnen worden met stemmen, melden kiesambtenaren recordopkomstcijfers. Gisteren gingen ook de stembussen in Georgia, een andere traditioneel Republikeinse staat, open, met zelfs wachttijden tot meer dan tien uur. Gisteren werden in heel de staat al 128.000 stemmen uitgebracht, flink boven het record van 91.000 tijdens de eerste dag in 2016. Daarbovenop zijn nu al, met nog drie weken te gaan, 473.000 stembrieven per post teruggestuurd, terwijl er vier jaar geleden op die manier maar iets meer dan 200.000 werden uitgebracht.



In heel de VS hebben ondertussen al bijna 12 miljoen mensen hun stem uitgebracht, bijna 10 procent van het totale aantal stemmen van in 2016. Er werden al meer dan 75 miljoen stembrieven aangevraagd om per post terug te sturen of om zelf terug te brengen.

We've had a record first day of Early Voting in Harris County. So far over 68,000 votes have been cast, beating the 2016 record.



Polls will be open until 7PM tonight. Visit https://t.co/CHOc7VF4vL for more info. #HarrisVotes #Election2020 #HOUnews pic.twitter.com/IgghstY61y Harris County Clerk(@ HarrisVotes) link

Nek aan nek

De Democraten hopen dat de hoge opkomst, samen met een hoger dan normaal aantal mensen dat per post stemt wegens het coronavirus, vooral voor hen positief zal uitdraaien eens de stemmen geteld worden op 3 november. De peilingen voorspellen in de traditionele bolwerken Texas en Georgia alvast een nek-aan-nek-race tussen Biden en Trump.

Democraten zetten dan ook alles op alles om zo veel mogelijk burgers naar de stembus te krijgen, en vechten al wekenlang juridische veldslagen uit met Republikeinse gouverneurs die volgens hen het stemmen alleen maar moeilijker maken. Zowel in Georgia als in Texas kregen ze vandaag echter nul op het rekest. In Georgia werd een vraag om meer stemcomputers te voorzien afgewezen, en in Texas bevestigde een rechter een beslissing van Republikeins gouverneur Greg Abott dat er per district slechts één afleverpunt voor post- en afwezigheidsstemmen mag zijn.

Op die manier werd het aantal afleverpunten in Harris County, met meer dan vier miljoen inwoners, bijvoorbeeld teruggebracht van twaalf naar één, waardoor sommige kiezers nu 100 kilometer moeten rijden als ze hun eigen kiesbrief willen afgeven.

Early voting began in Texas on Tuesday with long lines in San Antonio and outside of Houston, some the result of increased turnout and others linked to voting machine failures. https://t.co/gBGNGv56df pic.twitter.com/HrrSLELOvs The New York Times(@ nytimes) link

Republikeinen verspreiden misleidende stembussen in Californië

De Californische afdeling van de Republikeinse Partij gaf ondertussen toe dat ze meer dan 50 misleidende stembussen heeft geplaatst in Los Angeles, Fresno en Orange Counties. Dat schrijft The New York Times. De donkergrijze stembussen, met opschrift dat het om officiële afleverpunten gaat voor stembiljetten per post, doken de voorbije twee weken op in de buurt van kerken, wapenwinkels en kantoren van de Republikeinse Partij.

De stembussen zijn illegaal en kunnen tot verkiezingsfraude leiden, zo oordelen regeringsmedewerkers van de staat Californië. Een doorsnee kiezer zou die stembussen verkeerdelijk voor de officiële kunnen aanzien.

Toch willen de Republikeinen van geen wijken weten: ze zullen dergelijke stembussen blijven verspreiden, aldus een woordvoerder van de Californische afdeling van de partij. Volgens hen mag iedereen stembiljetten verzamelen van anderen om die daarna naar de officiële telbureaus te brengen, zolang de burger de persoon aan wie hij zijn biljet geeft, vertrouwt.

The line of voters at George Pierce Park in Suwanee.... pic.twitter.com/3stVPEuyZp tyler, the reporter(@ ByTylerEstep) link