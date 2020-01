Duizenden studenten op straat in Bagdad, ordediensten drijven betogers uiteen met traangas

KVE

20 januari 2020

13u19

Bron: Belga

0

Duizenden studenten zijn op straat gekomen in Bagdad na schermutselingen tussen betogers en ordediensten in de Iraakse hoofdstad en andere provincies. In Bagdad en in verschillende steden in het zuiden van het land bevinden zich al sinds begin oktober antiregeringsprotesten.