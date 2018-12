Duizenden stappen op in pro-migrantenmars in Rome bvb

15 december 2018

19u05

Bron: Belga 5 Vele duizenden mensen zijn deze namiddag in Rome op straat gekomen om te protesteren tegen het volgens hen veel te restrictieve beleid tegenover migranten van de nieuwe populistische regering.

De manifestatie liep onder het motto "Get up, Stand up, Stand up for your rights", naar de gelijknamige song van het overleden reggae-icoon Bob Marley. Vele deelnemers droegen gele vestjes, zoals de Franse activisten die protesteren tegen de hoge brandstoftaksen in Frankrijk.

De vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, ook voorzitter van de extreemrechtse partij Lega, heeft een wet laten goedkeuren waardoor niet langer humanitaire visa worden afgeleverd aan kwetsbare mensen, gezinnen of alleenstaande vrouwen met getraumatiseerde kinderen.



Volgens de betogende verenigingen zweept de nieuwe wet kansarme autochtonen op tegen vreemdelingen en zet ze dus aan tot racisme, xenofobie en onverdraagzaamheid.

Sinds 2008 hebben zo'n 120.000 aankomende migranten een humanitair visum gekregen. Het geldt voor twee jaar en is hernieuwbaar. De laatste jaren (tot augustus) verleenden de asielcommissarissen een humanitair visum aan 25 procent van de asielzoekers. Sinds Salvini aan het roer staat, is het percentage gezakt naar 17 procent in september, 13 procent in oktober en 5 procent in november.