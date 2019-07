Duizenden spelers van Pokémon Go verzamelen in Duitsland Redactie

04 juli 2019

21u49

Voor het tweede jaar op rij verzamelen duizenden spelers van Pokémon Go in het Westfalenpark in Dortmund. De fans komen van over de hele wereld. De organisatie verwacht zo’n 25.000 mensen per dag. Het zou gaan om het grootste Pokémon Go evenement van Europa.