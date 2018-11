Duizenden Spanjaarden betogen tegen geweld tegen vrouwen KVE

25 november 2018

16u22

Bron: Belga 0 In Spanje hebben duizenden mensen betoogd tegen het geweld jegens vrouwen. De manifestanten verzamelden in onder meer Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao en Pamplona. Gendergerelateerd geweld is in Spanje een groot probleem. Sinds 2003 werden in het land maar liefst 972 vrouwen omgebracht door hun partner of ex-partner. Dit jaar staat de teller al op 44 slachtoffers, zo blijkt uit cijfers van de regering.

"We zijn hier samen voor alle vermoorde vrouwen, in Madrid en het hele land. We voelen ons persoonlijk betrokken", verklaarde een 60-jarige manifestante in Madrid. "De toestand is veranderd met onze generatie, maar we moeten blijven strijden want deze vorm van geweld komt vaker voor dan het lijkt", merkte een 20-jarige studente op. Haar vriend voegde er aan toe dat ook mannen het gevecht moeten aangaan om de vrouwen te steunen.

De strijd tegen partnergeweld is sinds een tiental jaar uitgeroepen tot een prioriteit in Spanje en in 2004 nam het land een wet aan die komaf moet maken met de problematiek. Premier Pedro Sanchez herinnerde vandaag, op de internationale dag van de strijd tegen geweld op vrouwen, vanuit Brussel aan het "engagement" van zijn regering om te streven naar het uitroeien van huiselijk geweld en de "seksistische cultuur" in Spanje. Zijn regering bestaat overigens uit meer vrouwen dan mannen.

