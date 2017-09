Duizenden Slovaken betogen tegen corruptie SVM

21u45

Bron: Belga 1 1000s marched today in Bratislava against corruption & state capture, the third such protest organized by students. https://t.co/sMrQkkf1KW Daniel Kral(@ DanielKral1) link Duizenden mensen hebben in Bratislava tegen de corruptie in Slovakije geprotesteerd. In spreekkoren en op spandoeken eisten de demonstranten niet alleen het aftreden van minister van Binnenlandse Zaken Robert Kalinak, maar ook het ontslag van de politiebaas en de bijzondere magistraat die voor corruptie bevoegd is.

Ze volgden daarmee al voor de derde keer een oproep van jongeren: die hadden in april en juni gelijkaardige betogingen in Bratislava en andere steden georganiseerd. Ook de kunstenaars en de mediawereld staan achter hen.

Volgens de organisatoren steunen bovendien al meer dan 70.000 mensen een petitie waarin het aftreden van Kalinak wordt geëist. Kalinak staat symbool voor de corruptie van overheidswege. Hij wordt ervan verdacht een ondernemer, die aangeklaagd was wegens belastingontduiking, tegen betaling in bescherming te hebben genomen.

De sociaaldemocratische regeringsleider Robert Fico was vooraf door de organisatoren uitgenodigd op de betoging om uit te leggen waarom hij Kalinak niet wandelen stuurt. Fico had in augustus per slot van rekening onderwijsminister Peter Plavcan -benoemd door de rechtspopulistische nationale partij SNS- tot aftreden gedwongen. Het ministerie van Onderwijs had toen ten gevolge van een corruptieschandaal meer dan 30 miljoen euro aan EU-financieringsgelden voor onderzoek kwijtgespeeld.