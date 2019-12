Duizenden separatisten protesteren in aanloop naar Clásico Barcelona-Real Madrid SVM

18 december 2019

20u36

Bron: Belga 0 Duizenden aanhangers van de Catalaanse separatistische beweging hebben in aanloop naar de Spaanse voetbalklassieker tussen FC Barcelona en Real Madrid gemanifesteerd voor onafhankelijkheid. De politie schat dat er zich minstens vijfduizend betogers verzamelden op het Pius XII-plein, op zeshonderd meter van het Camp Nou-stadion.

De betogers zwaaiden met rood-geel gestreepte Catalaanse vlaggen en riepen "vrijheid" (voor de politici en activisten die in de cel zitten omdat ze tegen de grondwet in een referendum organiseerden; nvdr), "zelfbeschikking" en "onafhankelijkheid". Ook op andere plaatsen in de stad was er protest.

Tsunami Democratic, een organisatie die in augustus werd opgericht, riep op tot het protest. Op Twitter luidde de boodschap dat de wedstrijd niet verstoord mocht worden. Toch wil ze ook in het stadion protestacties houden en onder meer plastic balletjes het veld op gooien. Er zijn meer dan vierduizend politieagenten ingezet om de orde te handhaven.

Wegens het protest verbleven beide teams voor het eerst voor een 'Clásico' in hetzelfde hotel. Luxehotel Sofía ligt vijfhonderd meter van het stadion en binnen een veiligheidszone van de politie. De klassieker in deze heenronde had eigenlijk op 26 oktober moeten plaatsvinden, maar na politieke en sociale oproer in Catalonië werd de wedstrijd uitgesteld.