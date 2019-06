Duizenden schildpadden, slangen en hagedissen gered bij internationale politieactie ses

03 juni 2019

14u16

Bron: Belga 1 4.419 levende slangen, hagedissen en gekko’s. Dat was de buit na een grootschalige internationale operatie tegen illegale handel in reptielen. Bij de actie waren 22 landen betrokken, waaronder ons land.

De operatie werd gecoördineerd door Europol en Interpol. Zij regelden de uitwisseling van informatie tussen EU-lidstaten, die leidde tot de identificatie van bijna 200 verdachten wereldwijd. In Spanje en Italië werden 12 mensen gearresteerd.

Operatie Blizzard, die liep van 12 april tot 22 mei, was gericht op vliegtuigpassagiers, commerciële vracht, dierenwinkels en mensen die wettelijk toestemming hebben om reptielen te houden. Door de operatie konden wereldwijd 4.419 dieren gered worden. Het gaat om 2.703 schildpadden, 1.059 slangen, 512 hagedissen en gekko’s en 20 krokodillen en alligators.

Illegale handel in dieren neemt toe

Daarnaast hebben de autoriteiten ook nog eens 152 handtassen, portefeuilles, horlogebandjes, medicijnen en opgezette dieren in beslag genomen.

Pedro Felício van Interpol benadrukt dat de strijd tegen illegale handel belangrijk is: “De handel in wilde dieren en planten is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen tot op het punt waarop nu duizenden reptielen, ter waarde van miljoenen euro’s, elk jaar door EU-wetshandhavingsinstanties in beslag worden genomen met steun van Europol. Toch blijft de dreiging van milieucriminaliteit groot”.