Duizenden Russen op straat in Moskou voor betoging tegen regime nla

29 september 2019

16u42

Bron: ANP 1 Zowat 20.000 Russen hebben vandaag in de hoofdstad Moskou gedemonstreerd tegen het regime. Ze demonstreren voor de vrijlating van politieke gevangenen. Met de door de autoriteiten goedgekeurde demonstratie, zette de liberale oppositie vandaag de protesten van afgelopen zomer voort. De protestgolf begon toen omdat oppositiekandidaten niet toegelaten werden zich kandidaat te stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen. In de afgelopen weken groeide het protest uit tot een breder verzet tegen het regime.

Tijdens de uitgeregende betoging van vanndaag riepen de actievoerders de autoriteiten op om oppositie-aanhangers vrij te laten die de voorbije weken tijdens eerdere betogingen werden opgepakt. Intussen zijn al ruim 2.000 mensen opgepakt. De gewelddadige repressie van de politie spoorde de protesten verder aan. Op video’s die online de ronde doen is te zien hoe politieagenten tijdens de protesten van de voorbije weken betogers neerknuppelen.

“We kunnen de vrijlating verkrijgen van niet alleen Pavel Ustinov, maar ook van al diegenen die samen met hem zijn opgesloten”, aldus de organiserende Libertaire Partij op Facebook. De 23-jarige Ustinov was een amper bekende acteur die door de politie ervan beschuldigd werd hen aangevallen te hebben tijdens een betoging in Moskou. Camerabeelden kunnen de claim van de politie niet bevestigen.

Vrijheid voor politieke gevangenen

De betogers schreeuwden slogans als “vrijheid voor politieke gevangenen” en “laat ze vrij”. Het stadsbestuur liet de betoging doorgaan op een straat die makkelijk af te sluiten is. Oppositieleider Alexej Navalny, die er voor de eerste keer weer bij was na zijn vrijlating vorige maand, beschuldigde de autoriteiten ervan de betogers niet binnen te laten in de afgesloten wijk. Aan journalisten zei hij dat wat ze kunnen zien “slechts de top van de ijsberg is”. In een verklaring zei de politie van Moskou dat slechts 20.000 mensen toegelaten om de actie bij te wonen.

De betoging van zondag was de eerste sinds de gemeenteraadsverkiezingen. Verenigd Rusland, de partij van president Vladimir Poetin, verloor daarbij een derde van zijn zetels, maar blijft de grootste partij.