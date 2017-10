Duizenden Rohingya bereiken Bangladesh TT

13u23

Bron: ANP 0 AFP Enorme groepen Rohingya-moslims blijven naar Bangladesh vluchten. Verslaggevers van persbureau Reuters zagen hoe duizenden mensen vandaag vanuit Myanmar de grens overstaken.

Meer dan een half miljoen Rohingya uit de Myanmarese deelstaat Rakhine hebben sinds eind augustus een veilig onderkomen gezocht in het buurland. Meerdere vluchtelingen vertelden vandaag hoe groepen boeddhisten aanvallen uitvoeren op mensen die richting de grens trekken.



De zoektocht naar veiligheid kent voor sommige Rohingya een fatale afloop. Zo sloeg vandaag nog een boot om met tientallen opvarenden. De politie sprak over minstens twaalf doden, onder wie tien kinderen. ,"We kwamen hier om onze levens te redden", zei een dertigjarige overlevende, die vertelde dat meerdere gezinsleden zijn verdronken.



De vluchtelingenstroom kwam op gang na aanvallen van Rohingya-opstandelingen op veiligheidstroepen in Myanmar. Die sloegen daarop hard terug. "Mijn halve dorp is in brand gestoken. Ik keek toe terwijl ze het deden", getuigde een 46-jarige vluchteling vanmorgen.

