Duizenden Roemenen de straat op na moord op Alexandra (15) die politie pas na 19 uur vond jv

28 juli 2019

11u31

Bron: ANP/AFP 0 Duizenden Roemenen zijn in de hoofdstad Boekarest gisteren de straat opgegaan na de moord op het 15-jarige meisje Alexandra Macesanu. Het slachtoffer werd donderdag ontvoerd en uiteindelijk gedood, terwijl ze de politie meerdere keren had gebeld om te zeggen waar ze werd vastgehouden. Negentien uur later werd ze pas gevonden. Veel Roemenen geven de autoriteiten nu de schuld van de dood van de tiener, omdat er te laks gereageerd zou zijn.

Een 65-jarige verdachte is opgepakt op verdenking van de moord. In zijn huis en tuin werden menselijke resten en juwelen gevonden die toebehoren aan het meisje. Waarom de man het meisje ontvoerde is onduidelijk. Ondanks de vondsten op zijn terrein ontkent hij dat hij iets te maken heeft met haar dood. Naast de resten van het 15-jarige meisje zou ook het lichaam van een andere al langer vermiste tiener (18) zijn gevonden.

Na de kritiek op de autoriteiten zijn de verantwoordelijke politiechef en een commissaris ontslagen door de minister van Binnenlandse Zaken, Nicolae Moga.