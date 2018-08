Duizenden Roemenen betogen voor tweede dag op rij tegen politieke corruptie kg

11 augustus 2018

22u32

Bron: Belga 1 In de Roemeense hoofdstad Boekarest zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan, waarbij ze het ontslag van de regering eisen. De betogers zijn niet te spreken over het politiegeweld van gisterenavond. Toen vielen er honderden gewonden bij een manifestatie tegen corruptie.

"Weg met de regering!" en "Rechtvaardigheid, geen corruptie" werd er vandaag gescandeerd door de massa betogers. Niet alleen in Boekarest, ook in andere steden werd er zaterdag betoogd, waaronder Sibiu en Timisoara. Volgens lokale media kwamen er zo'n 30.000 mensen op straat. De ordediensten waren opvallend minder zichtbaar.

Voor veel betogers was het al de tweede dag op rij dat ze hun stem lieten horen. Velen kwamen ook speciaal vanuit het buitenland, waar ze werken, naar hun thuisland. Om vast te stellen dat er nog niets veranderd is, betreurde de 62-jarige Eugen die in Canada woont en werkt. Volgens hem is de corruptie nog altijd "alomtegenwoordig".

Politiegeweld

Bij de betoging van gisteren tegen corruptie in de Roemeense politiek, raakten honderden mensen gewond. Onder meer de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, momenteel voorzitter van de EU, eist meer uitleg over het politieoptreden. Ook een Ooostenrijkse journalist zou gewond zijn geraakt.

Roemenië is één van de armste landen van de Europese Unie. De jongste vijftien jaar emigreerden er zo'n 4 miljoen Roemenen op zoek naar een beter leven, op een totale bevolking van 20 miljoen.