Duizenden protesteren in Madrid tegen lockdown in armere wijken: “Oneerlijk en discriminerend” KVE

20 september 2020

19u23

Bron: Belga 0 Duizenden mensen zijn zondag in Madrid de straat opgegaan om te protesteren tegen de lockdown die in meerdere armere wijken zal ingaan in een poging om verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken.

De demonstranten veroordeelden de maatregelen, die maandag moeten ingaan, als oneerlijk en discriminerend. Zij droegen plakkaten mee waarop onder andere stond "meer dokers, meer contacttracers - geen scheiding", "onze districten zijn geen ghetto" en "u liet ons in de steek en nu sluit u ons op". De betogers eisten ook het ontslag van de regionale president Isabel Diaz Ayuso: "Ayuso, u bent het virus", luidde het.

De harde lockdownmaatregelen zullen aanvankelijk twee weken gelden en betreffen ongeveer 850.000 van de ruwweg 6,6 miljoen mensen in de regio. De betrokken zones zijn alleen toegankelijk voor dringende zaken zoals naar het werk of school gaan of doktersbezoek.

Lees ook: OVERZICHT. Zo staan onze buurlanden ervoor in hun strijd tegen coronavirus (+)