Duizenden Polen op straat tegen wet die abortus van kind met zware beperking verbiedt

23 maart 2018

20u28

Bron: Belga 6 In heel Polen hebben vandaag duizenden mensen geprotesteerd tegen de nakende verstrenging van de al heel strikte abortuswet. De grootste protesten vonden plaats in Warschau. Volgens de stedelijke autoriteiten namen daar ongeveer 55.000 mensen deel.

De Poolse abortuswet is al de strengste in Europa. Vrouwen kunnen zwangerschappen enkel afbreken bij verkrachting, als het leven van de moeder in gevaar is of als het kind een zware beperking heeft.

Dat laatste punt willen abortustegenstanders nu verbieden en is voorzien in een wetsontwerp. De meeste Polen zijn volgens peilingen nochtans voor een versoepeling van de wetgeving.

De manifestaties vonden ook plaats in steden zoals Krakau, Poznan, Wroclaw, Gdansk en Szczecin. Ook voorstanders van de strengere wet trokken de straat op.

De partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) regeert met absolute meerderheid en staat dicht bij de katholieke kerk. De partij wil strengere abortuswetten.

