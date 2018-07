Duizenden Polen op straat tegen hervorming justitie IB

Bron: Belga 1 In verscheidene Poolse steden hebben gisterenavond duizenden mensen geprotesteerd tegen de omstreden hervorming van justitie. In de straten van de hoofdstad Warschau scandeerden ze slogans als 'vrij gerecht', terwijl tegenstanders van de nationalistische regering in Krakau 'Europa, geef niet toe' uitriepen. Ze zwaaiden met vlaggen van Polen en de Europese Unie.

Behalve in de grootste twee steden van het land, kwamen volgens lokale media ook onder meer in Wroclaw, Poznan en Szczecin meerdere honderden betogers op straat. Ze vrezen voor de onafhankelijkheid van het gerechtsapparaat na meerdere omstreden hervormingen die de rechts-populistische partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) heeft doorgevoerd sinds ze in 2015 aan de macht kwam. Meest recentelijk zette een golf van gedwongen pensionering bij het Hooggerechtshof - die 27 van de 72 rechters trof - kwaad bloed.

Artikel-7-procedure

De hervormingen leidden er in december van vorig jaar al toe dat de Europese Unie de zogenaamde 'artikel 7-procedure', waarmee de rechten van een lidstaat kunnen worden geschorst, opstartte tegen Polen. Begin juli legden de ministers van Europese Zaken van de Europese Unie de Poolse regering daarvoor nog urenlang op de rooster.