Duizenden Polen begeleiden doodskist vermoorde burgemeester in rouwstoet door Gdansk TT

18 januari 2019

20u46

Bron: Reuters 0 Duizenden Polen hebben vandaag in de stad Gdansk afscheid genomen van hun burgemeester Pawel Adamowicz. Die werd doodgestoken tijdens een benefietbijeenkomst. De rouwende demonstranten stapten met kaarsen door de bijtende koude achter de lijkwagen.

De rouwstoet vertrok aan het Solidariteitsmuseum, opgericht ter ere van de beweging die dertig jaar geleden het communisme hielp omverwerpen in Polen. Langs de route betuigden duizenden inwoners een laatste eer aan de 53-jarige politicus. Morgen volgt de begrafenisplechtigheid in de kathedraal van Gdansk. Adamowicz was al 21 jaar burgemeester van de stad.

Adamowicz raakte zondagavond ernstig gewond toen een man op hem instak tijdens een bijeenkomst. De aanvaller stormde het podium op en viel de burgemeester met een mes aan. Een dag later overleed hij in het ziekenhuis. De dader is een 27-jarige man, Stefan W. Hij beschuldigde de burgemeester tijdens zijn daad dat hij hem onterecht in de gevangenis had gestoken, waar hij na eigen zeggen gefolterd was. W. zat vijf en een half jaar in de cel voor een poging tot bankoverval.