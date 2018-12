Duizenden pinguïns, 42 vogelsoorten en indrukwekkend landschap: Britse familie zet haar Falklandeiland te koop LH

13 december 2018

13u03

Bron: BBC 0 Het is eens wat anders dan een huis of appartement: een Welshe familie heeft haar landgoed, eigenlijk het hele Pebble-eiland dat deel uitmaakt van de Falklandeilanden, te koop gezet. Inclusief vijf verschillende soorten pinguïns, 42 vogelsoorten, zeeleeuwen, 6000 schapen én 125 runderen. De prijs? Die is overeen te komen.

Het eiland is met zijn ongeveer 88 vierkante kilometer een van de kleinere delen van de Falklandeilanden, een van de meest afgelegen en spectaculaire plekken op aarde. Het indrukwekkende landschap strekt zich uit over een minibergketen, meren, kustlijnen, kliffen en een kiezelstrand waarnaar het werd vernoemd.

Al 150 jaar is het in het bezit van een Welshe familie, maar de achterachterkleinzoon van de oorspronkelijke koper, Sam Harris, heeft gezegd dat de tijd rijp is om het te verkopen. “Het is een geweldige plek”, zegt Harris aan de BBC. “Helaas wordt het steeds moeilijker om het vanuit het Verenigd Koninkrijk te beheren.” Al sinds de jaren vijftig wonen er geen leden van de familie meer op het eiland.

(lees verder onder de foto)

In 1869 kwam het eiland in bezit van John Markham Dean voor slechts 400 pond. Hij was met zijn gezin naar de afgelegen eilanden verhuisd om er een scheepssloopbedrijf op te starten, nadat hij in zijn thuisland in een slagerij had gewerkt. “Mijn vrouw en ik hadden er bij ons bezoek in 2011 meteen een grote affiniteit mee. Het wordt moeilijk om er afscheid van te nemen”, zegt Harris nog.

Pebble-eiland heeft een grote ecologische waarde en ook economisch potentieel. Het is ondertussen de thuisbasis van een immense schapenboerderij, een aantal toeristische lodges en 150 koeien. Een windturbine en zonnepanelen zorgen voor stroom. Het eiland is erkend als een International Vogel- en Biodiversiteitsgebied. In totaal zouden er vijf verschillende soorten pinguïns, 42 vogelsoorten, zeeleeuwen en 6000 schapen leven.

Strijdtoneel tijdens Falklandoorlog

Tot slot heeft Pebble-eiland een aantrekkingskracht voor al wie geïnteresseerd is in de militaire geschiedenis van Groot-Brittannië. De strategisch gelegen plaats vormde namelijk een belangrijk strijdtoneel tijdens de Falklandoorlog tussen het Verenigd Koninkrijk en Argentinië. De Engelse Special Air Service (SAS) schakelde er in de nacht van 14 op 14 mei 1982 elf Argentijnse vliegtuigen op de landingsbaan uit. Over het hele eiland kan je nog altijd brokstukken van neergestorte vliegtuigen en kraters vinden.

(lees verder onder de foto)

Prijs onderhandelbaar

U vraagt zich wellicht af of de familie Harris al een prijs in gedachten heeft? Die heeft hij nog niet. “We staan open voor aanbiedingen, maar onze voorkeur gaat wel naar iemand die een zekere affiniteit heeft landbouw. “We willen dat het eiland echt goed ontwikkeld wordt door iemand die er zorg voor draagt”, zei de man nog. “Pebble heeft een groot potentieel qua toerisme, maar er zijn ook veel diersoorten wier populatie voortdurend moet opgevolgd worden.”