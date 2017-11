Duizenden passagiers gestrand op Bali door vulkaanuitbarsting LVA

02u29

Bron: ANP, Belga 0 AFP AFP Gestrande passagiers in de luchthaven van Denpasar op Bali op 27 november. Indonesië heeft dinsdag beslist om de internationale luchthaven van het toeristische eiland Bali gesloten te houden voor de tweede dag op rij. Gevreesd wordt voor een uitbarsting van de vulkaan Agung.

De luchthaven Ngurah Rai in Denpasar blijft nog zeker tot woensdagochtend gesloten. Een rapport van de lokale luchtverkeersleiding heeft aangetoond dat "de routes van de vliegtuigen verstopt zitten met vulkaanas", zo liet het ministerie weten.

Vulkaanas is gevaarlijk, omdat het turbines van straalmotoren kan beschadigen, brandstof- en koelsystemen kan verstoppen en piloten het zicht kan belemmeren.

Het vliegveld van buureiland Lombok is volgens de autoriteiten weer geopend, nadat het een dag eerder ook was gesloten als gevolg van de vulkaanuitbarsting.

AP

Waarschuwingsfase

Op Bali is de hoogste waarschuwingsfase van kracht nu de vulkaan Mount Agung as spuwt. De vulkaan spuwt een kilometers hoge rookpluim uit van as en stoom en in de krater is magma zichtbaar. Honderdduizend omwonenden in een straal van 10 kilometer rond de vulkaan worden opgeroepen het gebied te verlaten.

REUTERS

Geschrapte vluchten

Alle vluchten op de luchthaven, die dagelijks naar schatting 50.000 passagiers verwerkt, zijn geannuleerd. Maandag waren dat er 445, waarbij 59.000 passagiers betroffen zijn.

Touroperatoren Thomas Cook en TUI hebben momenteel samen een veertigtal Belgische klanten op Bali. Die ondervinden ondanks de waarschuwingsfase voor vulkaan Agung "geen impact op de vakantiebeleving", zo lieten de woordvoerders van beide reisorganisaties maandagmiddag weten.

Second day of chaos at Bali airport, it seems like all flights are cancelled again before the airport is even open #agung #bali #balivolcano pic.twitter.com/FARnivtaAc Jakob Aungiers(@ JakobAungiers) link

Dreiging sinds midden september

Sinds midden september zijn er al signalen dat Mount Agung aan het ontwaken is. Toen werd ook al het hoogste alarmpeil afgekondigd en werden 140.000 mensen geëvacueerd. Een maand later werd het alarmpeil met een graad teruggeschroefd. De jongste uitbarsting van Mount Agung, in 1963 en 1964, hield de Balinese bevolking bijna een jaar lang in zijn greep en kostte aan 1.200 mensen het leven

REUTERS

REUTERS

EPA

AFP

