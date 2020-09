Duizenden Pakistanen protesteren omdat ‘Charlie Hebdo’ opnieuw Mohammed-cartoons publiceerde SVM

04 september 2020

19u02

Bron: Belga 12 In Pakistan zijn duizenden mensen op straat gekomen uit woede omdat het Franse satirische magazine ‘Charlie Hebdo’ opnieuw Mohammed-cartoons publiceerde . Het weekblad deed dat naar aanleiding van de start van het proces over de aanslag in 2015.

Tijdens die terreurdaad en in de nasleep kwamen in totaal zeventien slachtoffers om het leven. ‘Charlie Hebdo’ publiceerde nu opnieuw de Mohammed-cartoons die voor de daders de reden waren voor de aanslag. "We zullen nooit slapen, we zullen nooit opgeven", aldus de directeur van het magazine.



(Lees verder onder de foto’s)

De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken veroordeelde eerder al de nieuwe publicatie. In het Aziatische land is deze week opgeroepen om na het vrijdaggebed te demonstreren. Duizenden mensen gaven daar gehoor aan. Ze willen dat Frankrijk geboycot wordt en dat de Franse ambassadeur het land uitgezet wordt.



"We moeten de Fransen een stevige boodschap overbrengen dat dit gebrek aan respect voor onze geliefde profeet niet zal getolereerd worden", zei een van de betogers in Lahore. Beelden van Mohammed zijn in de islam verboden. In Pakistan kan voor godslastering de doodstraf opgelegd worden.