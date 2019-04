Duizenden Pakistanen beelden samen moskee in Christchurch uit als eerbetoon aan slachtoffers AW

13 april 2019

22u18

Bron: Al Jazeera 2 Enkele foto’s die genomen werden met een drone, tonen hoe de vorm van de Al Noor-moskee in Nieuw Zeeland nagebootst wordt door een duizendtal gelovige Pakistanen. Dat deden ze als eerbetoon aan de slachtoffers van de terreuraanslag een maand geleden.

De Pakistanen verzamelden in Jhang, een stad in het noorden van Pakistan. Volledig in het wit gekleed, staan ze in schril contrast met het groene gras. Behalve de moskee, vormen enkele Pakistanen samen de zin “islam is peace”, ruwweg vertaald naar “islam is vrede”.



Het eerbetoon werd georganiseerd door het Muslim Institute, een niet-gouvernementele organisatie die vrede en stabiliteit in de moslimwereld wil verwezenlijken. De leden werkten lang aan het ontwerp van hun eerbetoon, duizend personen op de juiste plaats zetten is immers niet zo simpel. “Maar nu zijn we klaar om een hele dag zo te blijven staan om de slachtoffers te herdenken”, aldus de organisator Noor Hassan.

De terreuraanslag in Christchurch (Nieuw Zeeland) laat de Pakistanen niet onberoerd. Onder de vijftig doden waren er immers ook negen slachtoffers van Pakistaanse afkomst.

