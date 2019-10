Duizenden olijfboeren betogen in Madrid tegen instortende prijzen SVM

10 oktober 2019

18u07

Duizenden Spaanse olijfboeren hebben in Madrid betoogd tegen de daling van de olijfolieprijzen. De sector vreest ook de handelssancties die de Amerikaanse president Donald Trump op 2 oktober aangekondigd heeft.

"De prijzen voor olijfolie zijn de voorbije twee jaar gekelderd, vorig seizoen zelfs met meer dan 40 procent", betreurt de voorzitter van de vereniging van jonge Spaanse landbouwers Asaja. Volgens Miguel Blanco lopen de verliezen "in de miljarden euro's".

"Het enige dat we vragen zijn eerlijke prijzen", klinkt het. "Er is pure speculatie vanuit de industrie. Er is geen andere reden. Er is een stijging van de productie geweest in Spanje en een daling wereldwijd."

“Dreigingen zijn een schande”

De belangrijkste Spaanse landbouworganisaties hekelen de lagere marges die opgelegd werden door de grootdistributie. Die hebben van olijfolie een goedkoop product gemaakt om consumenten aan te trekken. Ze eisen een verbod op verkoop met verlies, meer kwaliteitsnormen en nationale en Europese investeringen in de sector.

De handelsdreigingen van Trump, die van plan zou zijn een heffing van 25 procent in te voeren op Spaanse olijven en olijfolie, zijn "een schande”. Spanje telt 400.000 olijfboeren. Het land was vorig jaar de grootste producent van olijfolie ter wereld, voor Italië en Griekenland.